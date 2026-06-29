İzmir'in Dikili İlçesindeki Yangına Müdahale Devam Ediyor

(İZMİR) - İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde ziraat alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bugün saat 14.05'te ziraat arazisinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangına ilk müdahale saat 14.10'da gerçekleştirildi. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 dozer ve çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Edinilen bilgilere göre yangından ilk etapta Yaylayurt Mahalallesi etkilendi ve alevler, Demirtaş ve Deliktaş mahallelerinin sınırına ilerledi. Ekiplerin mahallelerde teyakkuz halinde olduğu bilgisi verildi.

Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken Rüzgarın sıklıkla yön değiştirmesi ekiplerin çalışmasını olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Alevler Pelin2 Sitesine çok yaklaştı ancak Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve OGM ekiplerinin müdahalesiyle alevler evlere ulaşmadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre herhangi can kaybı yaşanmadı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın henüz tamamen kontrol altına alınamazken ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Havanın kararmasıyla birlikte yangına havadan müdahaleye ara verildi.