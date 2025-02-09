İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 'İzmir' Filinin 14. Yaş Günü Kutlandı - Son Dakika
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İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 'İzmir' Filinin 14. Yaş Günü Kutlandı

İzmir Doğal Yaşam Parkı\'nda \'İzmir\' Filinin 14. Yaş Günü Kutlandı

Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil olan 'İzmir'in 14. doğum günü İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda kutlandı. Etkinlikte fil İzmir, özel olarak hazırlanan meyve pastasını tüketti. Park ziyaretçileri ise kutlamaya büyük ilgi gösterdi.

09.02.2025 13:32  Güncelleme: 13:43
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İZMİR Doğal Yaşam Parkı'ndaki, Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil olan ve adı da yapılan anket sonucu oyları ile belirlenen fil 'İzmir' için 14'üncü yaş günü kutlaması yapıldı. Etkinlikte İzmir, kendisi için bal kabağı ve meyvelerle hazırlanan pastayı yedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşamını sürdüren fil İzmir'in 14'üncü yaş günü kutlandı. Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil olan İzmir, kutlamada bal kabağı, elma, havuç gibi meyveler ve yoncadan yapılan pastayı, büyük bir iştahla yedi. Parkın ziyaretçileri de kutlamaya alkışlarla eşlik etti.

Etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay, çok heyecanlı olduklarını belirterek, "İzmir'imiz, Türkiye'de doğan ilk Asya fili. Türkiye'de ilk ve tek olan fil ailesinin en güzel kızlarından birinin yaş gününü kutluyoruz. İzmir bizim için çok önemli. Son derece uysal bir kız. Annesi ve kardeşleri ile aynı ortamda yaşıyor. Çok mutluyuz" dedi.

AYAK BAKIMI YAPILDI

Etkinlikte Veteriner Hekim Gözde Budak Taşçı tarafından fil İzmir'in ayak bakımı yapıldı. Taşçı, "Haftanın 2 günü ayak bakımlarını özenle yapıyoruz. Filler çoğu hastalığı ayaklarından alır. Bu yüzden ayak bakımına ayrı özen gösteriyoruz" diye konuştu.

'HAYVANLARIN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAK GÜZEL BİR OLAY'

Etkinlik için Doğal Yaşam Parkı'na gelen Yaren Büyükmumcu, İzmir doğduğunda yapılan isim anketine katılanlar arasında yer aldığını belirtti. Büyükmumcu, "O zaman eski bir bilgisayarım vardı ve ben de oy vermiştim. 'İzmir' ismi de kendisine çok yakıştı. Bugün doğum günü olunca gelmek istedim. Bazı insanlara hayvanların doğum gününü kutlamak tuhaf gelebilir ancak bence çok güzel bir olay. Çünkü hatırlıyorum İzmir'in doğması büyük bir olaydı. Fillerin nesli tükenme tehlikesi altında. O nedenle İzmir'de böyle bir bebeğin dünyaya gelmesi, çok güzel bir olay. Kutlamaya değer buluyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Yamaç İnak da 3 köpeği olduğunu ve her yıl onların doğum gününü kutladığını ancak ilk kez bir filin doğum günü partisine katıldığını vurguladı. İnak, çok güzel bir gün geçirdiğini belirtip, "Benim için çok güzel bir anı oldu" dedi.

Program kapsamında, park çalışanları da üzerinde "İlk göz ağrımız İzmir, İyi ki doğdun" yazılı pasta kesti. 'Begümcan', 'Winner' ve yavruları 'İzmir' 'Deniz' ve 'Ege'den oluşan Türkiye'nin ilk fil ailesi, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hayatlarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 'İzmir' Filinin 14. Yaş Günü Kutlandı - Son Dakika

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