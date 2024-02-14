İzmir Doğal Yaşam Parkı Pazartesi Günleri Ziyarete Kapalı - Son Dakika
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İzmir Doğal Yaşam Parkı Pazartesi Günleri Ziyarete Kapalı

İzmir Doğal Yaşam Parkı Pazartesi Günleri Ziyarete Kapalı

İzmir Doğal Yaşam Parkı, pazartesi günleri hayvanlar ve barınakların bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Park, kış mevsimi boyunca haftanın diğer günleri 09.00-16.30 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

14.02.2024 10:47
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İzmir Doğal Yaşam Parkının, pazartesi günleri için ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, parkta pazartesi günlerinin, hayvanlar ile barınaklarının haftalık bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesine ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, parkın kış mevsimi boyunca haftanın diğer günleri, 09.00-16.30 saatleri arasında ziyarete açık olduğu da hatırlatıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İzmir Doğal Yaşam Parkı Pazartesi Günleri Ziyarete Kapalı - Son Dakika
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