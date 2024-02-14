İzmir Doğal Yaşam Parkı Pazartesi Günleri Ziyarete Kapalı

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İzmir Doğal Yaşam Parkının, pazartesi günleri için ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, parkta pazartesi günlerinin, hayvanlar ile barınaklarının haftalık bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesine ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, parkın kış mevsimi boyunca haftanın diğer günleri, 09.00-16.30 saatleri arasında ziyarete açık olduğu da hatırlatıldı.