13. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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13. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 13. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada dereceye giren eserler ödül aldı. AA muhabiri Metin Aydemir ise Vecdi Altay İGC Özel Ödülü kategorisinde ödül kazandı.

06.09.2024 14:57
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İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından Bergama Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı desteğiyle düzenlenen 13. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

İGC'den yapılan açıklamada, İzmir'de görev yapan gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı çalışmaları özendirip ödüllendirmek amacıyla yarışmanın düzenlendiği bildirildi.

Yarışmada dereceye giren eserler ödül aldı.

Yarışmada AA muhabiri Metin Aydemir, Vecdi Altay İGC Özel Ödülü kategorisinde "Seyyar Tezgahıyla Sokakları Arşınlayan Kadın Okuma Tutkusunu Paylaşıyor" başlıklı eseriyle ödül almaya hak kazandı.

Törene Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Kolat, Şakir Süter'in ağabeyi Ali İhsan Süter ile İGC Yönetim Kurulu üyeleri ve gazeteciler katıldı.???????

Öte yandan ödül töreni öncesinde Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in moderatörlüğünü üstlendiği, Gazeteci Yazar Doğan Satmış ve Gazeteci Levent Bimen'in konuşmacı olduğu "Gazeteciliğin Dünü Bugünü" konferans düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 13. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 13. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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