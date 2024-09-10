İzmir'de Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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İzmir'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

İzmir\'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Bölgedekilerden olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

10.09.2024 14:09
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METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden, bu geceden itibaren İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Uyarıda, bölgedekilerden olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın bu gece saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, bu gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), güney ilçelerinde ( Menderes, Torbalı, Kemalpaşa, Seferihisar ve Bayındır) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde su hortumu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Yağışın yarın saat 10.00 sıralarında etkisini kaybedeceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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