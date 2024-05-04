İzmir İl Müftülüğü tarafından hayata geçirilen "Damlaya Damlaya Çöl Olur Projesi" su israfını önlemeyi hedefliyor

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İzmir İl Müftülüğü tarafından hayata geçirilen "Damlaya Damlaya Çöl Olur Projesi" kapsamında, Kur'an-ı Kerim kurslarındaki çeşmelere tasarruflu musluklar takılarak su israfının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, suyun önemine vurgu yapmak, su kaynaklarının bilinçli kullanımını sağlamak ve israfı önlemek amacıyla hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısı kurumun konferans salonunda yapıldı.

İl Müftüsü Sinan Kazancı burada yaptığı konuşmada, suyu verimli kullanma ve israfın önlenmesi konusunda bilinç oluşturmanın önemine değindi.

Projeyi destekleyen hayırseverin katılımıyla gerçekleşen programda, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Mustafa Alparslan, suyun bilinçli kullanımı hakkında konferans verdi.

Merkez ilçelerde hayata geçirilen projenin, daha sonra diğer ilçelerde uygulanması amaçlanıyor.