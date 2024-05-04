İzmir İl Müftülüğü tarafından hayata geçirilen "Damlaya Damlaya Çöl Olur Projesi" su israfını önlemeyi hedefliyor - Son Dakika
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İzmir İl Müftülüğü tarafından hayata geçirilen "Damlaya Damlaya Çöl Olur Projesi" su israfını önlemeyi hedefliyor

İzmir İl Müftülüğü tarafından hayata geçirilen "Damlaya Damlaya Çöl Olur Projesi" su israfını önlemeyi hedefliyor

İzmir İl Müftülüğü, 'Damlaya Damlaya Çöl Olur Projesi' kapsamında Kur'an-ı Kerim kurslarındaki çeşmelere tasarruflu musluklar takarak su israfını önlemeyi hedefliyor. Projenin tanıtım toplantısı İl Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. İl Müftüsü Sinan Kazancı, suyun verimli kullanımı ve israfın önlenmesi konusunda bilinç oluşturmanın önemine değindi. Proje, merkez ilçelerde başlayacak ve daha sonra diğer ilçelere yayılacak.

04.05.2024 16:01
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İzmir İl Müftülüğü tarafından hayata geçirilen "Damlaya Damlaya Çöl Olur Projesi" kapsamında, Kur'an-ı Kerim kurslarındaki çeşmelere tasarruflu musluklar takılarak su israfının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, suyun önemine vurgu yapmak, su kaynaklarının bilinçli kullanımını sağlamak ve israfı önlemek amacıyla hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısı kurumun konferans salonunda yapıldı.

İl Müftüsü Sinan Kazancı burada yaptığı konuşmada, suyu verimli kullanma ve israfın önlenmesi konusunda bilinç oluşturmanın önemine değindi.

Projeyi destekleyen hayırseverin katılımıyla gerçekleşen programda, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Mustafa Alparslan, suyun bilinçli kullanımı hakkında konferans verdi.

Merkez ilçelerde hayata geçirilen projenin, daha sonra diğer ilçelerde uygulanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir İl Müftülüğü tarafından hayata geçirilen 'Damlaya Damlaya Çöl Olur Projesi' su israfını önlemeyi hedefliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir İl Müftülüğü tarafından hayata geçirilen "Damlaya Damlaya Çöl Olur Projesi" su israfını önlemeyi hedefliyor - Son Dakika
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