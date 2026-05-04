İzmir ile Kosova Arasında Dostluk Köprüsü

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kosova Gençlik ve Spor Bakanı Blerim Gashani ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. İzmir ile Kosova arasındaki iş birliğine vurgu yapan Başkan Tugay, 2030 yılında Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda İzmir'in güçlü şekilde temsil edilmesi için çaba göstereceklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Kosova Gençlik ve Spor Bakanı Gashani ile beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette Kosova Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Muharrem Toprak, Kosova Rumeli Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Şengöz de hazır bulundu.

Ziyaretin gündemini, Kosova ile İzmir arasındaki ilişkiler ve 2030 yılında Kosova'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları oluşturdu. Başkan Tugay, "İlişkilerimizin gelişmesini çok önemsiyoruz. 2030 yılında Akdeniz Oyunları Kosova'da gerçekleştirilecek. İzmir'den güçlü bir temsilin sağlanması için çaba göstereceğiz. Spor alanında son iki yıldır belediye takımlarımızı güçlendirmeye ve branş sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. İzmir, 1971 yılında Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapmıştı. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bu organizasyon hala kentin hafızasında yerini koruyor" dedi.

"Birbirimize güç vermeliyiz"

İzmir'de yaşayanların büyük bölümünün Balkan kökenli olduğunu belirten Başkan Tugay, Balkan kültürünün kentin yaşamında önemli yer tuttuğunu söyledi.

Başkan Tugay, "Yılın bir bölümünü İzmir'de, bir bölümünü Balkan ülkelerinde geçiren çok sayıda insan var. Bu nedenle Balkan ülkelerini kendimize çok yakın hissediyoruz. Daha da yakınlaşmalı ve birbirimize güç vermeliyiz. Balkanlara giden İzmirliler kendini yabancı hissetmez; ben de bu duyguyu orada hiç yaşamadım" diye konuştu.

İki ülkenin kalkınması için iş birliğinin önemini vurgulayan Tugay, bunun siyaset üstü mesele olduğunu vurguladı. Tugay, "Kim daha fazla katkı sunabiliyorsa bunu mutlaka yapmalı. Bu yaklaşım, parti farkı gözetmeksizin herkes için geçerli olmalı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de Selanik doğumludur ve Balkan ülkeleriyle yakın ilişkiler kurulmasını önemsemiştir" dedi.

Yeni iş birlikleri vurgusu

İki ülke gençlerinin birbirini daha yakından tanıması gerektiğini vurgulayan Başkan Tugay, "Spor ve kültürel organizasyonlarla ilişkileri güçlendirelim, ticari iş birliklerini geliştirelim. Böylece toplumlar kaynaşır, dostluklar siyasetten bağımsız şekilde büyür" ifadelerini kullandı. İzmir'in 4,5 milyon nüfusu, 10 üniversitesi ve 200 bin öğrencisiyle güçlü bir kent olduğunu belirten Tugay, tarım ve sanayideki gelişmişliğine de dikkati çekti.

Tugay, "Tarihi limanı ve hızla büyüyen ticaret hacmiyle İzmir, Türkiye'nin İstanbul'dan sonra en güçlü şehirlerinden biri. Bu ziyaretten onur duyduk, yeni iş birliklerine kapı açacağına inanıyoruz" dedi.

"Sizin gibi tecrübeli şehirlerden bilgi edinmek isteriz"

İzmir'e ilk kez geldiğini belirten Kosova Gençlik ve Spor Bakanı Blerim Gashani de kentin "Türkiye'nin incisi" olarak anıldığını belirtti ve sıcak karşılama için teşekkür etti.

Yerel ve merkezi düzeyde ilişkileri güçlendirmek istediklerini vurgulayan Gashani, 2030'da Priştine'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nın hem sportif hem de Kosova'nın uluslararası tanınırlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Bu süreci başarıyla yürütmek için özellikle altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyduklarını belirten Gashani, başta İzmir olmak üzere tecrübeli şehirlerden bilgi ve destek almak istediklerini dile getirdi.

İzmir'in sporcularının organizasyona katılmasından memnuniyet duyacaklarını ifade eden Gashani, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin siyaset üstü bir konu olduğunu vurgulayarak, "İzmir ile iş birliğimizi daha ileri taşımak ve gençlik ile spor alanlarında birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Tugay Gashani'ye hediye takdim etti.