Meslek Fabrikası'nın Altın İğne Projesi'ne Uluslararası İlgi

05.03.2026 10:07  Güncelleme: 10:59
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Altın İğne Projesi, kadınların mesleki becerilerini artırarak hazır giyim sektöründe istihdama katılmalarını amaçlıyor. Proje, uluslararası ilgi görüyor ve kadınların ekonomik güçlenmesine katkı sağlıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın Altın İğne Projesi, kadınların mesleki becerilerini geliştirirken uluslararası ilgi topluyor. Uluslararası Rotary Dünya Başkanı Francesco Arezzo, İzmir programında Meslek Fabrikası Halkapınar Kurs Merkezi'ni ziyaret ederek proje kapsamında yürütülen eğitim çalışmalarını inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmir'de yaşayan ve dikişe ilgi duyan kadınların mesleki becerilerini geliştirmelerini ve hazır giyim sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücüne katılmalarını amaçlayan Altın İğne Projesi, uluslararası düzeyde de dikkat çekiyor. Uluslararası Rotary Dünya Başkanı Francesco Arezzo, İzmir ziyaretinde Meslek Fabrikası Halkapınar Kurs Merkezi'nde proje kapsamında yürütülen eğitim çalışmalarını inceledi. Ziyarete İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, belediye yöneticileri, Rotary temsilcileri ve proje paydaşları katıldı. Atölyeler gezildi, kursiyer kadınlarla bir araya gelinerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Yıldır: "Burada yalnızca meslek öğretilmiyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Altın İğne Projesi'nin kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir model ortaya koyduğunu belirtti. Projenin yalnızca bir meslek edindirme programı olmadığını vurgulayan Yıldır, "Altın İğne Projesi, üretimin, emeğin ve dayanışmanın bir araya geldiğinde nasıl güçlü bir dönüşüm yaratabileceğini gösteriyor. Burada yalnızca teknik bir beceri kazandırılmıyor; kadınların üretim süreçlerine aktif katılımı destekleniyor ve özgüvenleri güçleniyor" dedi. Yıldır, projenin ekonomik güçlenme, toplumsal eşitlik ve çevresel sürdürülebilirliği aynı anda ele alan bir yaklaşım sunduğunu ifade etti. Kadınların istihdama katılımının yalnızca bireysel değil, toplumsal dönüşüm açısından da önemli bir eşik olduğunu söyledi.

Arezzo: "Yerelde kurulan bu modeller çok kıymetli"

Uluslararası Rotary Dünya Başkanı Francesco Arezzo da Meslek Fabrikası'nda yürütülen çalışmaları yerinde incelemekten memnuniyet duyduğunu belirterek kadınların meslek edinmesinin toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları arasında kurulan iş birliklerinin kalıcı sosyal etki yarattığını vurgulayan Arezzo, bu tür projelerin üretim, dayanışma ve toplumsal kalkınma açısından önemli örnekler ortaya koyduğunu ifade etti.

Kadınlar meslek edinerek istihdama hazırlanıyor

Altın İğne Projesi, İzmir'de yaşayan ve dikişe ilgi duyan kadınların mesleki becerilerini geliştirmelerini ve hazır giyim sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücüne katılmalarını amaçlıyor. Meslek Fabrikası'nın Çamdibi, Karabağlar, Halkapınar ve Agora kurs merkezlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerler; düz dikiş, overlok ve reçme gibi sanayi makinelerini kullanarak bant sistemi üretim modelini uygulamalı olarak öğreniyor. Yedi hafta süren ve toplam 216 saatlik eğitim programı, kadınların doğrudan istihdama yönlendirilmesini hedefleyen bir model olarak uygulanıyor.

Yüzlerce kadına ulaşıldı

Proje kapsamında 224 kadına ulaşıldı, 178 kursiyer başarıyla mezun oldu ve 79 kadın tekstil sektöründe istihdama kazandırıldı. Eğitim sürecinde kursiyerler tarafından üretilen yaklaşık

10 bin 250 parça bebek giysisi ise depremden etkilenen yurttaşlara ulaştırılmak üzere Adıyaman Belediyesi'ne gönderildi. Kamu, sivil toplum ve özel sektör iş birliğiyle yürütülen Altın İğne Projesi, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki iyi uygulamaların yer aldığı "İzmir Yıldızları" programında ödüle layık görülürken, aynı zamanda Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde "İş Birliği" kategorisinde ödül kazandı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

