İzmir'in Kurtuluşu Konserle Kutlanacak - Son Dakika
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İzmir'in Kurtuluşu Konserle Kutlanacak

İzmir\'in Kurtuluşu Konserle Kutlanacak

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının İzmir'i düşman işgalinden kurtardığı 9 Eylül 1922 tarihinin 102'nci yıl dönümü, Karşıyaka'da düzenlenecek konserle kutlanacak. Konserde sanatçılar Öznur Korkmaz, Hüseyin Tolu ve Belediye Orkestrası Şefi Şenol Şentürk sahne alacak.

05.09.2024 13:13  Güncelleme: 14:23
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(İZMİR) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının İzmir'i düşman işgalinden kurtardığı 9 Eylül 1922 tarihinin 102'nci yıl dönümü, Karşıyaka'da "Kurtuluşun Notaları Karşıyaka'da Buluşuyor" konseriyle taçlanacak.

Karşıyaka Belediyesi, İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde "Kurtuluşun Notaları Karşıyaka'da Buluşuyor" etkinliğini düzenleyecek. Etkinlik, 9 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da Suat Taşer Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Yüksel Ünal'ın sunumu ve kurtuluş destanına dair anlatılarıyla renklenecek gecede; sanatçılar Öznur Korkmaz, Hüseyin Tolu ve Belediye Orkestrası Şefi Şenol Şentürk sahne alacak. İzmir'i, Karşıyaka'yı ve milli mücadele dönemini anlatan eserler seslendirilirken, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nun kısa canlandırmaları ve Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi de konuklara duygu dolu anlar yaşatacak. Finalde hep bir ağızdan İzmir Marşı okunacak.

Etkinliğe tüm vatandaşları davet eden Başkan Yıldız Ünsal "Atatürk'ün kenti Karşıyaka'da, 9 Eylül'ün anlam ve önemine yakışır bir buluşmaya imza atacağız. Müzik şöleninin görsel anlatımlarla zenginleşeceği etkinliğimizde; Atatürk'ün çocukları olmanın onurunu, bağımsızlığı simgeleyen bu eşsiz topraklarda yaşamanın gururunu bir kez daha yüreklerimizde hissedeceğiz. Tüm yurttaşlarımızı bu coşku ve heyecana ortak olmak, 9 Eylül ruhunu hep birlikte yaşatmak için etkinliğimize davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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