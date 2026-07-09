İzmir'in Endüstriyel Mirasına Avrupa'dan Bir Tescil Daha

(İZMİR) - Kültürpark'ın simge yapılarından Pakistan Pavyonu'nun da Avrupa Endüstriyel Miras Rotası'na (ERIH) kabul edilmesiyle İzmir'in ERIH ağındaki tarihi yapı sayısı 4'e yükseldi. Kentin endüstriyel ve kültürel mirası uluslararası ölçekte bir kez daha tescillendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tarihi ve endüstriyel mirasını koruyarak geleceğe taşıma hedefi, uluslararası alanda yeni bir başarıyla taçlandı. Tarihi Havagazı Fabrikası, Tarihi Asansör ve Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) ile ERIH'e resmi üye olarak kabul edilen İzmir, şimdi de Kültürpark'ın simge yapılarından Pakistan Pavyonu ile Avrupa'nın prestijli endüstriyel turizm ağına dahil oldu.

Avrupa Konseyi Kültür Rotaları'ndan biri olan ERIH, Avrupa'nın sanayi tarihine tanıklık eden en önemli alanları bir araya getiren küresel bir bilgi ve turizm ağı olarak biliniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Pakistan Pavyonu'nun da rotaya eklenmesiyle İzmir, sanayi ve sergileme altyapısı mirasını koruma konusundaki başarısını bir kez daha tescillemiş oldu.

DÖRT TARİHİ YAPIYLA CANLANAN KENT HAFIZASI

Bu son üyelikle birlikte İzmir'in rota kapsamında yer alan yapıları 4'e yükseldi. İzmir enternasyonal ticaret kültürünün ve kentsel hafızasının kalbi olan Kültürpark'ta yer alan Pakistan Pavyonu, özgün mimarisi ve dönemin endüstriyel sergileme altyapısını yansıtan yapısıyla öne çıkıyor. Kentin uluslararası ticaret vizyonunun somut bir kanıtı olan bu yapı, tıpkı rotadaki diğer İzmir yapıları gibi dünya genelindeki turistlerin ve araştırmacıların odağında olacak.

PAKİSTAN PAVYONU VE SAAT KULESİ

Harbi Hotan tarafından tasarlanan bina, ilk olarak Evkaf (Vakıflar) Pavyonu olarak adlandırıldı. İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında Hindistan ve Pakistan'ın uluslararası katılımlarına tahsis edilen bina, özellikle Pakistan tarafından uzun yıllar kullanıldığı için Pakistan Pavyonu olarak anıldı. Binanın üzerinde yer alan Mustafa Şem'i Pek imzalı saat, 1970'lerde çalındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü tarafından 2021 yılındaki yenileme çalışması ile saat orijinaline uygun olarak yenilendi. Sergi alanı düzenlendi, binanın aydınlatma tesisatı gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü bünyesinde Turizm Bilgilendirme Ofisi ve Sergi Alanı olarak hizmet veren Pakistan Pavyonu günümüze kadar 34 sergiye ev sahipliği yaptı, 198 bin yerli yabancı turisti ağırladı.