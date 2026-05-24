İzmir'in Yağış Rekoru: 734,6 Kilogram
İzmir'in Yağış Rekoru: 734,6 Kilogram

24.05.2026 15:59
İzmir, 2023'ün ilk 5 ayında yıllık yağış ortalamasını aştı. Ana etken: Kutup bölgesindeki ısınma.

Uzun yıllar yıllık yağış ortalaması metrekareye 730,5 kilogram olan İzmir'e ilk 5 ayda 734,6 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl metrekareye 430 kilogram yağış alan kent bu yılın başından itibaren etkili yağışlar gördü.

İzmir'e bu yıl ocakta 223,7, şubatta 300,3, martta 73,6, nisanda 101,7 kilogram yağış düştü. Yağışlar mayıs ayında da devam etti. 24 Mayıs öğle saatleri itibarıyla 35,3 kilogram yağış alan kentteki toplam yağış miktarı metrekareye 734,6 kilogram oldu. Bu miktarla uzun yıllar yıllık yağış ortalaması olan 730,5 kilogram geçildi.

"Ana neden kutup bölgesindeki stratosferik ısınma"

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, AA muhabirine bu yıl yaşanan olağanüstü yağış ve ani sağanakların, küresel iklim değişikliğinin tetiklediği ekstrem hava olaylarının ve Akdeniz üzerinden gelen güçlü alçak basınç sistemlerinin sonucu olduğunu söyledi.

Uzun süren kuraklık dönemlerinin ardından yaşanan ani sıcaklık dalgalanmalarının, çevredeki denizlerin yüzey sıcaklıklarını ortalamanın üzerine çıkardığını belirten Tağıl, "Havaya aşırı nem yükledi. Burada hava sıcaklıklarını da göz ardı edemeyiz. Bir yandan şiddetli sağanaklar görülürken diğer yandan sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi atmosferdeki kararsızlığı iyice tırmandırdı. Bu yoğun nem yükü kuzeyden gelen soğuk hava dalgasıyla çakışınca, kentimize çok kısa sürede yıllık ortalamaların üzerinde, hatta tarihi rekorlar kıran yağış bıraktı." dedi.

Prof. Dr. Tağıl, tüm bu süreci tetikleyen ana nedenin ise kutup bölgesindeki stratosferik ısınma olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu durum, normal şartlarda üzerimizden çekilip daha kuzeye gitmesi gereken hava sistemlerinin hala bölgemizde kalmasına neden oluyor. Üstelik bu durum sadece İzmir'e ve ülkemize özel değil, tüm Doğu Akdeniz havzasını etkisi altına alan küresel bir döngü. Yaşananlar, yüksek sıcaklıkların gölgesinde 'Yağışlar kuraklığı bitirmeye yetecek mi?' sorusunu akıllara getirse de özellikle kurak geçen 2023, 2024 ve 2025 yıllarının ardından hepimizin yüzünü güldüren, çok sevindirici bir gelişme oldu. Modeller bize bu yaz bu kararsız hava şartlarının devam edeceğini gösteriyor."

Kaynak: AA

