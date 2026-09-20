İzmir İtfaiyesi, AFAD ağır akreditasyonu için 110 personele eğitim veriyor - Son Dakika
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İzmir İtfaiyesi, AFAD ağır akreditasyonu için 110 personele eğitim veriyor

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İzmir İtfaiyesi, AFAD ağır akreditasyonu için 110 personele eğitim veriyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD'ın ağır seviye akreditasyonu için 110 personeline enkaz altı arama ve teknik kurtarma eğitimi veriyor. Eğitimlerin ardından personeli 72 saatlik sınav bekliyor; akreditasyonla büyük afetlerde daha etkin görev alınması hedefleniyor.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, olası afetlere daha etkin müdahale edebilmek için "ağır arama kurtarma" akreditasyonuna hazırlanıyor. 110 personel; enkaz altı arama, sismik dinleme ve teknik kurtarma alanlarında uluslararası standartlara göre eğitim görüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD'ın ağır seviye akreditasyonu için kapsamlı eğitim programını sürdürüyor. Akreditasyon kapsamında harita, GPS ve pusula kullanarak yön bulma eğitimi alan 110 itfaiye personeli; enkaz altında arama ve kurtarma, olay yeri yönetimi, ekip güvenliği ve teknik müdahale konularında eğitim gördü. AFAD İzmir Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde verilen eğitimlerin tamamlanmasının ardından personeli 72 saatlik zorlu bir sınav bekliyor. Akreditasyonun alınmasıyla İzmir İtfaiyesi'nin ağır arama kurtarma kapasitesinin güçlendirilmesi, ekiplerin uluslararası kabul gören prosedürlerle çalışması ve olası büyük afetlerde daha etkin görev üstlenmesi hedefleniyor.

AMAÇ SADECE ENKAZDAN ÇIKARMAK DEĞİL

Eğitimlerde üç farklı noktada eş zamanlı uygulamalar gerçekleştiriliyor. Personel; enkaz altındaki kişilerin yerinin belirlenmesini sağlayan sismik dinleme, beton ve demir gibi malzemelerde uygulanan temiz kesim ile daha zorlu koşullarda gerçekleştirilen kirli kesim çalışmalarını uygulamalı olarak öğreniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Ömer Selçuk, standartlaşmanın önemine dikkati çekti. Selçuk, "İzmir İtfaiyesi olarak afetlerde, depremlerde bir standartlaşma üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu dünyada tanımlanmış bir standart. Olay yerinde hiyerarşi, disiplin tamamıyla buradan geçiyor" dedi.

"ÖNCELİK KURTARININ GÜVENLİĞİ"

Klasik itfaiye müdahalesi ile ağır arama-kurtarma operasyonları arasındaki farka dikkati çeken Selçuk, enkaz çalışmalarında kurtarma ekibinin güvenliğinin en az kazazedeye ulaşmak kadar önemli olduğunu söyledi. Selçuk, "İtfaiyeci yaklaşımı biraz farklı. İtfaiyeci yaklaşımı daha sonuç odaklı, hızlı olarak mesleğin gerektirdiği şekilde oluyor. Ama burada öncelikle kurtaranın güvenliğini ve kurtarılacak şahsın da doğru şekilde alınması gerektiği yönünde prosedürler bütünü var" diye konuştu.

KURUMSAL DENEYİM GELECEĞE AKTARILIYOR

İzmir İtfaiyesi'nin geçmişteki afetlerde edindiği saha deneyimi ve kurumsal hafızası, akreditasyon sürecinin önemli dayanaklarından biri olarak öne çıkıyor. Gölcük, Van, İzmir ve Hatay depremleri başta olmak üzere birçok afette görev alan ekip, bu deneyimi genç personele aktarıyor. Selçuk, "İzmir İtfaiyesi zaten donanımlı ve eğitimli. Bu eğitime katılan arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu genç personelden oluşuyor. Onları bu programa entegre ettiğimizde İzmir İtfaiyesi'nin geleceği adına çok önemli bir iş yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin birinci, ikinci ve üçüncü seviyelerde sürdüğü, enkaz altı arama eğitimlerinin ardından iple iniş, kirli kesim ve sac kesme gibi Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) tarafından tanımlanan spesifik eğitimlere geçileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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