İzmir Karşıyaka'da Yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı, yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Karşıyaka'da Yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı, yangın söndürüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında mahsur kalan iki kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni olarak, elektrik kesintisi nedeniyle evde mum yakan çocukların, mumdan sıçrayan ateş sonucu yangını başlattığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

30.07.2024 02:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki sitede yer alan apartmanın Y.B'ye ait 9'uncu katındaki dairede yangın çıktı.

Evde bulunan İ.E.B. (16) ve E.B. (23) büyüyen alevler nedeniyle mahsur kaldı.

Site sakinleri dairelerinden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

E.B, kendi imkanlarıyla evden çıkarken, İ.E.B. de itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden tahliye edildi. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangının mumdan çıktığı değerlendiriliyor

Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler tarafından incelemeler sürüyor.

İlk değerlendirmelere göre, mahallede devam eden elektrik kesintisi nedeniyle, annelerinin dışarıda olduğu öğrenilen çocukların evde mum yaktığı ve mumdan sıçrayan ateş sonucu yangının çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Karşıyaka, İtfaiye, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Karşıyaka'da Yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı, yangın söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:20 Kayseri’de çocuk nedeniyle çıkan kavgada anne ve 2 oğlu öldürüldü Kayseri'de çocuk nedeniyle çıkan kavgada anne ve 2 oğlu öldürüldü
23:30 İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan skandal çağrı: Türkiye’yi NATO’dan çıkarın İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan skandal çağrı: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın
21:39 Van’da DEM Parti’nin önü karıştı Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var
20:23 Orta Doğu’da savaş çanları Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu Orta Doğu'da savaş çanları! Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu
19:47 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
22:06 Amasya’da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti Amasya'da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti
22:05 Cinayetten aranıyordu Eski Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz polise teslim oldu Cinayetten aranıyordu! Eski Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz polise teslim oldu
21:57 İngiltere’deki bıçaklı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti İngiltere'deki bıçaklı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti
20:20 Cinayetle biten Atatürk’e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
19:27 Sağlık merkezini karıştıran kavga Doktor yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor Sağlık merkezini karıştıran kavga! Doktor yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 03:26:12. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Karşıyaka'da Yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı, yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement