İzmir Kemalpaşa'da şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir Kemalpaşa'da şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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İzmir Kemalpaşa\'da şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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İzmir Kemalpaşa'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı; 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Kemalpaşa ilçesi İzmir-Kemalpaşa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Kemalpaşa'dan İzmir şehir merkezi yönüne giderken C.K.'nin (36) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 RM 3364 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Fulya K. (36) yaşamını yitirdi, sürücü C.K. ile yanındaki H.D. (47) ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir Kemalpaşa'da şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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