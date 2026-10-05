İzmir Konak'ta ani fren 7 otomobil ve 1 motosikleti kazaya sürükledi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir Konak'ta ani fren 7 otomobil ve 1 motosikleti kazaya sürükledi, 4 kişi yaralandı

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İzmir Konak\'ta ani fren 7 otomobil ve 1 motosikleti kazaya sürükledi, 4 kişi yaralandı
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İzmir Konak'ta 7 otomobil ve 1 motosikletin dahil olduğu zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Altınyol Caddesi Şaraphane Köprüsü inişinde saat 23.10 sıralarında meydana gelen kazada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde 7 otomobil, 1 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.10 sıralarında Altınyol Caddesi Şaraphane Köprüsü inişinde meydana geldi. Konak'tan Bornova istikametine seyir halinde olan otomobillerden birisinin ani fren yapması sonucu, arkadan gelen araçların ve 1 motosikletin de dahil olduğu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 7 otomobil ve 1 motosiklette hasar meydana geldi. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ve kendi imkanlarıyla çevredeki hastanelere giden biri sürücü, diğerleri yolcu olan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekiciler vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırılırken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir Konak'ta ani fren 7 otomobil ve 1 motosikleti kazaya sürükledi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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