İzmir Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği: 200 Bin Ton Çamur Çıkarıldı - Son Dakika
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İzmir Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği: 200 Bin Ton Çamur Çıkarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Körfez'de başlattığı temizlik çalışmalarında 3,5 ayda 200 bin ton çamur çıkardı. Hedef, 1 milyon ton dip çamurunu temizlemek. Çalışmalar, su kalitesini artırmayı amaçlıyor.

30.03.2025 13:02  Güncelleme: 13:51
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün, 2 tarama ve 4 taşıma gemisi ile birlikte Körfez'de başlattığı temizlik çalışmalarında 3,5 ayda 200 bin ton çamur çıkarıldı. Hedef ilk etapta bir milyon ton dip çamuru temizlemek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nde sirkülasyonu sağlayarak denizin temizlenmesinde önemli rol oynayacak dip tarama çalışmalarında üç buçuk ayı geride bıraktı. Aralık ayında başlayan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 2 tarama ve 4 taşıma gemisi ile birlikte Körfez'in tabanından 200 bin ton çamur çıkarıldı. İZSU Genel Müdürlüğü Haziran ayına kadar Peynircioğlu Deresi ağzı ve Körfez'in kuzey aksını kapsayan bölgede ilk etapta 1 milyon ton dip çamuru tarayacak. İZSU Genel Müdürlüğü bu çalışmaları 440 milyon liralık yatırımla gerçekleştirecek.

Suyun kalitesi artacak

6 gemi ile birlikte Körfez'de temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, "İZSU Genel Müdürlüğü olarak Körfez tarama çalışmalarımıza Çiğli'de devam ediyoruz. Tarama yaptığımız bölgede derinliği 4 metreye kadar artırdık. Doğal bir akıntı kanalının üzerindeyiz. Bu doğal akıntıyla birlikte derinliği artırarak akış hızını çoğaltmayı hedefliyoruz. Körfez'in bazı noktaları şu anda göle dönüşmüş durumda. Karasallığı bitirecek bu çalışmamızla hem çamurların biriktiği yerin temizlenmesini sağlayacağız hem de sirkülasyon sayesinde suyun kalitesini artıracağız" dedi.

Yürütecekleri tarama faaliyetlerinde yaklaşık 4 milyon ton çamuru İzmir Körfezi'nden çıkaracaklarını söyleyen Erdoğan, "Tarama çalışmalarımız Körfez'in sığ noktalarında 3,5 kilometre uzunluğunda 200 metre genişliğindeki alanda devam edecek. Yani deniz tabanında çamur tarama alanı açıyoruz. Aralık ayından bugüne kadar 200 bin ton dip çamuru çıkardık. İlk 180 günde hedefimiz 1 milyon ton dip çamuru çıkarmak. Dip tarama faaliyetlerimizin ikinci etabında ise yaklaşık 3 milyon ton dip çamuru tarayacağız. Bunun da ihale hazırlığını yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle tarama çalışmalarına başlanacak. İzmirliler Körfez'in pek çok noktasında tarama gemilerini çalışırken görecek" diye konuştu.

Körfez için 4 koldan çalışıyoruz

İZSU Genel Müdürlüğü'nün görevlerini eksiksiz yerine getirdiğinin altını çizen Erdoğan, "Diğer kamu kurum ve kuruluşları da Körfez temizliği ile ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse çabalarımız çok daha erken erken sonuç verir. Ancak şunu söylemeliyim ki İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman İzmir Körfezi'nin su kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarımız devam edecek. Çalışmalarımız sadece Körfez taramasıyla sınırlı değil. Dere temizlikleri, yağmur suyu ve atık su ayrıştırma çalışmaları, Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. fazının tamamlanması gibi pek çok yatırımı dört koldan yürütüyoruz. İZSU Genel Müdürlüğü olarak Körfez temizlenene kadar durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Körfez'de akıntı hızı artacak

Körfezde, 4 milyon ton çamurun taranması, İzmir'de bugüne kadar yapılmış en büyük tarama olacak. Körfez ve dere ağzı tarama çalışmaları, Körfez'deki su kalitesini artıracak ve 20 santimetre derinliklere inen körfezin karasallaşan noktalarındaki dip tarama malzemesinin alınması ile körfezin akıntı hızı artarken kirlilik azalacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği: 200 Bin Ton Çamur Çıkarıldı - Son Dakika

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