İzmir Menderes'te iş makinesi 85 yaşındaki yayaya çarptı, kişi yaşamını yitirdi

İzmir Menderes'te iş makinesi 85 yaşındaki yayaya çarptı, kişi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Menderes'te 9 Eylül Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki kişi, iş makinesinin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Operatör İ.M. gözaltına alındı; kişinin cansız bedeni Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İzmir'in Menderes ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
İ.M'nin kullandığı iş makinesi 9 Eylül Caddesi)nde yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki Ali Kartal'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ölen Kartal'ın cansız bedeni Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İş makinesi operatörü İ.M. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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