İzmir Menderes\'te iş makinesi 85 yaşındaki yayaya çarptı, yaya yaşamını yitirdi

İzmir Menderes'te iş makinesi 85 yaşındaki yayaya çarptı, yaya yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Menderes ilçesinde, Kemalpaşa Mahallesi 9 Eylül Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki yayaya iş makinesi çarptı. Yaya olay yerinde yaşamını yitirirken iş makinesi sürücüsü gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
İZMİR'in Menderes ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken iş makinesinin çarptığı Ali Kartal (85), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi 9 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. İ.M.'nin kullandığı iş makinesi, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kartal'a (85) çarptı. Kartal, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Kartal'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kartal'ın cenazesi Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, sürücü İ.M.'yi gözaltına aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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