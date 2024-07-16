İzmir Menderes'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün 15.57'de çıkan yangına müdahale gece de devam etti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın

Dün Oğlananası Mahallesi'ndeki yangın nedeniyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edilmişti.

Yangından yükselen duman ve yangına müdahale eden hava araçlarının oluşturduğu yoğunluk, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bazı seferlerde aksamaya neden olmuştu.