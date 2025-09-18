İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 84 gözaltı

İzmir merkezli 26 ildeki dolandırıcılık operasyonunda çökertilen suç örgütünün üyelerinin, kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kişileri yüksek kar vaadiyle yatırım ve sıfır faizli sahte kredi kampanyalarıyla dolandırdıkları, mağdurların telefonlarına kontrolünü tamamen kendilerinin sağladığı bir uygulama yüklettikleri tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, telefonla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik soruşturması sürüyor.

Gözaltına alınan 84 şüpheliden elebaşı V.U'nun da aralarında bulunduğu 53'ünün tutuklandığı soruşturmada örgütün yöntemleri deşifre edildi.

Polisin tespitlerine göre, vatandaşların telefon numarası, TC kimlik numarası ve adres bilgileri gibi kişisel verilerini yasa dışı yoldan elde eden şüpheliler, bu kişileri "0850" ve "444"lü numaralardan arayarak kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı.

Telefonda sıfır faizli kredi kampanyasından bahseden şüpheliler, vatandaşları, istedikleri kredi miktarı için mobil bankacılık uygulamalarını açmalarına ve şifrelerini söylemeye ikna etti.

Banka uygulamaları üzerinden vatandaş adına kredi başvurusu yapan ve onay kodunu öğrenen şüpheliler, işlemin tamamlanmasının ardından dönüş yapılacağını bildirerek işlemi sonlandırdı. Şüpheliler, daha görüşme sonlanmadan mobil bankacılık şifresi sayesinde vatandaşların hesaplarındaki tutarı kendi hesaplarına aktardı.

Kişisel verilere ulaşmak için sahte kredi ilanları vermişler

Suç örgütünün sosyal medya üzerinden banka logolarını kullanıp sahte kredi kampanyalarına ilişkin ilanlar verdiği tespit edildi.

İlana tıklayarak açılan sayfaya kimlik bilgilerini ve mobil bankacılık uygulama şifresini yazan kişilerin bilgileri, yine "0850"li hatlardan yapılan aramada kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan zanlılar tarafından alındı. Örgüt üyelerinin, mağdurların kredi kartı bilgilerini de edinip çeşitli harcamalar yaptıkları saptandı.

Yatırım dolandırıcılığı için özel uygulama yüklettiler

Suç örgütü üyelerinin, vatandaşlarla yaptıkları telefon görüşmelerinde yatırım şirketi adı altında dolandırıcılık yaptığı da belirlendi.

Vatandaşları yüksek kar vaadiyle yatırım yapmaya ikna eden örgüt üyeleri, görüştükleri kişilerin telefonlarına, kontrolü tamamen kendilerinde olan bir mobil uygulama yükletti.

Uygulamaya para gönderen kişilerle, bir süre sonra kar ettiğini gösteren bilgiler paylaşıldı. Vatandaşların şüphelenmemeleri için hesaplarına kardan pay adı altında para aktaran zanlılar, bu sayede vatandaşların uygulamaya daha çok para yatırmalarını sağladı. Sistemden çıkmaya veya parayı çekmeye izin verilmeyen uygulamada belirli bir tutara ulaşan şebeke, daha sonra parayı kendi hesaplarına aktarıp vatandaşları mağdur etti.

Şebekenin, bu yöntemlerle 2024'te 67 kişiyi 20 milyon liradan fazla dolandırdığı ortaya çıktı.

Soruşturmayı derinleştiren ve örgütün hesap hareketlerini incelemeye alan polis ekipleri, başka mağdurlar ile şüphelilerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir merkezli 26 ilde 9 Eylül'de kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla 84 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 13'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilmiş, adliyeye sevk edilen 71 şüpheliden 53'ü tutuklanmış, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.