İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 84 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 84 gözaltı

18.09.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26 ilde dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 53 tutuklama gerçekleşti.

İzmir merkezli 26 ildeki dolandırıcılık operasyonunda çökertilen suç örgütünün üyelerinin, kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kişileri yüksek kar vaadiyle yatırım ve sıfır faizli sahte kredi kampanyalarıyla dolandırdıkları, mağdurların telefonlarına kontrolünü tamamen kendilerinin sağladığı bir uygulama yüklettikleri tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, telefonla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik soruşturması sürüyor.

Gözaltına alınan 84 şüpheliden elebaşı V.U'nun da aralarında bulunduğu 53'ünün tutuklandığı soruşturmada örgütün yöntemleri deşifre edildi.

Polisin tespitlerine göre, vatandaşların telefon numarası, TC kimlik numarası ve adres bilgileri gibi kişisel verilerini yasa dışı yoldan elde eden şüpheliler, bu kişileri "0850" ve "444"lü numaralardan arayarak kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı.

Telefonda sıfır faizli kredi kampanyasından bahseden şüpheliler, vatandaşları, istedikleri kredi miktarı için mobil bankacılık uygulamalarını açmalarına ve şifrelerini söylemeye ikna etti.

Banka uygulamaları üzerinden vatandaş adına kredi başvurusu yapan ve onay kodunu öğrenen şüpheliler, işlemin tamamlanmasının ardından dönüş yapılacağını bildirerek işlemi sonlandırdı. Şüpheliler, daha görüşme sonlanmadan mobil bankacılık şifresi sayesinde vatandaşların hesaplarındaki tutarı kendi hesaplarına aktardı.

Kişisel verilere ulaşmak için sahte kredi ilanları vermişler

Suç örgütünün sosyal medya üzerinden banka logolarını kullanıp sahte kredi kampanyalarına ilişkin ilanlar verdiği tespit edildi.

İlana tıklayarak açılan sayfaya kimlik bilgilerini ve mobil bankacılık uygulama şifresini yazan kişilerin bilgileri, yine "0850"li hatlardan yapılan aramada kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan zanlılar tarafından alındı. Örgüt üyelerinin, mağdurların kredi kartı bilgilerini de edinip çeşitli harcamalar yaptıkları saptandı.

Yatırım dolandırıcılığı için özel uygulama yüklettiler

Suç örgütü üyelerinin, vatandaşlarla yaptıkları telefon görüşmelerinde yatırım şirketi adı altında dolandırıcılık yaptığı da belirlendi.

Vatandaşları yüksek kar vaadiyle yatırım yapmaya ikna eden örgüt üyeleri, görüştükleri kişilerin telefonlarına, kontrolü tamamen kendilerinde olan bir mobil uygulama yükletti.

Uygulamaya para gönderen kişilerle, bir süre sonra kar ettiğini gösteren bilgiler paylaşıldı. Vatandaşların şüphelenmemeleri için hesaplarına kardan pay adı altında para aktaran zanlılar, bu sayede vatandaşların uygulamaya daha çok para yatırmalarını sağladı. Sistemden çıkmaya veya parayı çekmeye izin verilmeyen uygulamada belirli bir tutara ulaşan şebeke, daha sonra parayı kendi hesaplarına aktarıp vatandaşları mağdur etti.

Şebekenin, bu yöntemlerle 2024'te 67 kişiyi 20 milyon liradan fazla dolandırdığı ortaya çıktı.

Soruşturmayı derinleştiren ve örgütün hesap hareketlerini incelemeye alan polis ekipleri, başka mağdurlar ile şüphelilerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir merkezli 26 ilde 9 Eylül'de kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla 84 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 13'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilmiş, adliyeye sevk edilen 71 şüpheliden 53'ü tutuklanmış, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Finans, Güncel, Hukuk, izmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 84 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:01:40. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 84 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.