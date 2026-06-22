İzmir Metro'da Hırsızlık Aksamalara Yol Açtı

İzmir'de metro istasyonunda sinyal sistemini besleyen kablolara yönelik hırsızlık girişimi nedeniyle bazı seferlerde aksama yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bölge ve Sanayi istasyonları arasındaki hatta sabah saatlerinde sinyalizasyon sisteminde arıza tespit edildi.

Yapılan incelemede, iki istasyon arasında sinyal sistemini besleyen kabloları çalmaya yönelik hırsızlık girişiminde bulunulduğu belirlendi.

Arızanın giderilmesine yönelik çalışmalar süresince metro seferleri tek hat üzerinden gerçekleştirildi. Trenler güvenlik nedeniyle düşük hızla seyrederken, Bölge-Evka 3 istasyonları arasındaki seferlerde aksamalar meydana geldi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından metro seferlerinin normal seyrine döndüğü, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı belirtildi.