İzmir Metrosu'nda Kesintisiz İletişim Dönemi Başlıyor - Son Dakika
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İzmir Metrosu'nda Kesintisiz İletişim Dönemi Başlıyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Metrosu'nda kesintisiz iletişim sağlamak için cep telefonları ve internet erişimini artıracak projeyi hayata geçiriyor. İlk olarak Konak İstasyonu'nda başlayacak uygulama, 120 gün içinde tüm istasyonlara yayılacak.

01.01.2025 12:27  Güncelleme: 13:21
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Metrosu'nda kesintisiz iletişim dönemini başlatıyor. Metroyu kullanan vatandaşlar, metro istasyonları ve güzergahlarında bulunan kapalı tünellerde cep telefonlarını kullanabilecek ve internete girebilecekler. İlk olarak Konak İstasyonu'nda başlayan uygulama, 120 gün içinde Evka-3 ile Narlıdere Kaymakamlık arasındaki istasyonlara yayılacak. İkinci etabın da tamamlanmasıyla kesintisiz iletişim olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projeyi hayata geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İzmir Metro AŞ iş birliğinde; İzmir Metrosu istasyonları ve güzergahlarında GSM baz istasyonlarının kısıtlamalarının kaldırılması ve telekomünikasyon hizmetlerinin (ses ve internet) verilmesi amacıyla operatörler ile protokol imzalandı. Sistem ilk olarak Konak İstasyonu'nda devreye alındı. Bu istasyona inen yolcular, kesintisiz bir şekilde telefonla konuşmaya ya da internet kullanmaya devam edebilecek.

Çalışmalar başladı

Protokol kapsamında ilk etap çalışmaları 4 ay içinde tamamlanacak. Evka-3'ten Narlıdere Kaymakamlık'a kadar tüm istasyonlarda merdivenler ve bekleme alanlarında yolcular kesintisiz telefon konuşması yapabilecek. Yolcular aynı şekilde interneti de kullanabilecek. İkinci etapta yapılacak çalışmalar ile Evka-3 ya da Narlıdere Kaymakamlık'tan binen bir yolcu, son istasyona kadar kesintisiz iletişim sağlayacak.

"Hedefimiz İzmir Metrosu'nda kesintisiz iletişim"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürü İbrahim Karahan, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İzmir Metro AŞ iş birliğinde üç operatörle protokol anlaşması imzaladık. Konak İstasyonu'nda 1 Ocak itibariyle vatandaşlarımız kullanabilecekler, 120 gün içinde de tüm istasyonlarda cep telefonlarını rahatlıkla kullanacaklar. Hedefimiz İzmir Metrosu'nda kesintisiz iletişim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Metrosu'nda Kesintisiz İletişim Dönemi Başlıyor - Son Dakika

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