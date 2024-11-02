İzmir Metrosu'nda Yürüyen Merdiven Sorunu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Metrosu'nda Yürüyen Merdiven Sorunu

İzmir Metrosu\'nda Yürüyen Merdiven Sorunu

İzmir Metrosu'ndaki bazı yürüyen merdivenler ve asansörler arızalı, yolcular zor durumda.

02.11.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Metrosu'ndaki bazı istasyonlarda yürüyen merdivenlerin kullanım dışı olması yolcuların mağduriyetine neden oluyor.

Kent ulaşımında önemli bir yükü üstlenen İzmir Metrosu'nda özellikle Üçyol, Çankaya ve Konak istasyonlarındaki yürüyen merdivenlerin bir bölümü bakım ya da arıza gibi gerekçelerle kullanım dışına alındı.

Asansörlerin de zaman zaman devre dışı kalması veya ihtiyaca yanıt verememesi nedeniyle istasyonlardan çıkışlarda zorluklar yaşanıyor.

Metroyu kullanan vatandaşlardan 67 yaşındaki Sebahattin Yıldız, AA muhabirine, metroda kapsamlı bir çalışmanın yapılması gerektiğini söyledi.

Kullandığı Stadyum istasyonunda da bazı yürüyen merdivenlerin çalışmadığını, asansörlerin ise talebe yetişemediğini ifade eden Yıldız, "Bu durakta 2 gün yürüyen merdiven çalıştıysa 15 gün çalışmıyor. Merdivenleri çıkarken herkes gibi biz de zorluk çekiyor. Özellikle yaşlı ve engelliler sorun yaşıyor. Daha iyi çalışması yapılması gerekiyor." dedi.

Vatandaşlardan Fatih Yılmaz da metroyu her gün kullandığını belirterek, "Biz gençler için bir sorun olmaz ama yaşlılar, hasta ve acelesi olanlar için sorun olabilmekte. Aktarma yaptığımda yürüyen merdivenler çalışmadığı için koşturmak zorunda kalıyorum. Yürüyen merdivenlerde sık çalışma yapılıyor, bunun gece yapılması daha uygun olur." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden 25 Eylül'de yapılan açıklamada yürüyen merdiven ve asansör kazalarına kalıcı çözüm getirebilmek amacıyla yürütülen bakım çalışmalarında son etaba gelindiği, parça tedarik sürecindeki gecikmeler nedeniyle ekim ayı sonuna kadar metrolardaki tüm yürüyen merdiven ve asansörlerin hizmete açılacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Yürüyen merdivenler, Güncel, Ulaşım, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Metrosu'nda Yürüyen Merdiven Sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
14:38 Küçük Şirin’i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
14:25 Esenyurt’a neden gitmedi Mansur Yavaş’tan eleştirilere yanıt Esenyurt'a neden gitmedi? Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
18:11 Arda Kardeşler’in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti Arda Kardeşler'in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti
17:45 Kırmızı kart gören Jose Mourinho’nun cezası belli oldu Kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
17:38 Oyuncu Arzu Yanardağ’dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia Oyuncu Arzu Yanardağ'dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia
17:22 Türkiye’de iki akaryakıt devi arasında anlaşma Türkiye'de iki akaryakıt devi arasında anlaşma!
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
17:16 Eski Fenerbahçeli basketbolcu, iki takımı birbirine düşürdü Eski Fenerbahçeli basketbolcu, iki takımı birbirine düşürdü
17:10 Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor
17:01 Amerika’nın en kocası seçilen adam, bir çocuğa işkence suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi Amerika'nın en kocası seçilen adam, bir çocuğa işkence suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 15:58:13. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Metrosu'nda Yürüyen Merdiven Sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.