İzmir Metrosu'nun ilk tren seti hala hizmet veriyor

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(İZMİR) - Kent ulaşımının can damarı İzmir Metrosu'nun ilk tren seti ADtranz MD 501, 24 yıldır ilk günkü gibi İzmirlilere hizmet vermeye devam ediyor. 1996 yılında üretilen ve 2000 yılında ilk seferine çıkan MD 501'in İzmir Metro AŞ'nin kendi atölyesinde yaptığı periyodik bakım ve restorasyonlar sayesinde uzun yıllar İzmirlilere hizmet vermesi hedefleniyor.

İzmir Metrosu'nun ilk tren seti, ADtranz MD 501, hafif raylı ulaşım sisteminde ilk günkü gibi İzmirlileri taşımayı sürdürüyor. Merhum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina döneminde kurulan İzmir Metro AŞ'nin Üçyol–Bornova arasında hizmet vermesi için aldığı tren setlerinin bakımı özenle yapılıyor.

Milyonlarca yolcu ve kilometre

22 Mayıs 2000 tarihinde hattın açılışından önce kente gelen ilk tren seti 1996 üretimi ADtranz MD 501, İzmir Metro AŞ'nin kendi atölyesinde yaptığı mekanik bakımlar, iç ve dış aksamında yapılan restorasyonlarla randımanlı olarak hat üzerinde seferlere devam ediyor. 24 yılda 1 milyon 800 bin kilometre yol yapan, milyonlarca yolcu taşıyan MD 501'in uzun yıllar daha İzmirlilere konforlu bir yolculuk sunması hedefleniyor.

Sayılkan: 1 milyon 800 bin kilometre yol yaptı

İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Ertan Sayılkan, "501 numaralı trenimiz filomuzun ilklerinden. 1996 üretimi bir tren. Trenimiz 2000 yılından bu yana da yolculu işletim yapıyor. Düzenli olarak diğer trenlerimizle birlikte çalıştırıyoruz. Periyodik bakımlarımızla trenimiz hala ilk günkü gibi ve ticari ömrü de yapılan bakımlarla artırılmış durumda. Dışarıdan hizmet satın alımı yapmıyoruz. Rulman, kart gibi tüm bakımları ekiplerimizle yapıyoruz. Trenlerimizi hiçbir sıkıntı yaşamadan, ticari ömrünü uzatarak kullanıyoruz" dedi.

İzmir Metrosu'nun Üçyol-Bornova arasındaki ilk etabının temeli Ekim 1995'te Burhan Özfatura döneminde atıldı. 2000 yılının Mayıs ayında ise merhum Ahmet Piriştina'nın başkanlığı döneminde tamamlanarak hizmete açıldı.