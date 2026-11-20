İzmir Narlıdere'de panelvan hafif ticari araca çarptı, devrilen anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Narlıdere ilçesinde Liman Reis Mahallesi'nde panelvan, kamyonu fark eden sürücünün manevrasıyla orta şeride döndü. Manevranın ardından hafif ticari araca çarparak yan devrilen panelvanın kazası, önde seyreden aracın arka kamerasına yansıdı.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde panelvanın hafif ticari araca çarparak devrildiği kaza, araç kamerasınca kaydedildi.
Liman Reis Mahallesi'nde orta şeritte ilerleyen panelvan, sol şeride doğru yöneldi.
Bu sırada kamyonu fark eden sürücü, çarpmamak için manevra yaparak orta şeride döndü.
Manevranın ardından hafif ticari araca çarpan panelvan, yan devrilerek bir süre sürüklendi.
Kaza, önde seyreden bir aracın arka kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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