İzmir Narlıdere'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Narlıdere Mezarlığı üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itafiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Bir kişi gözaltına alındı
Yangının, mezarlıktaki tadilat sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı öne sürüldü.
Polis, kaynak çalışmasını yaptığı iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.
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