İzmir Oda Orkestrası'ndan Unutulmaz Gece - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Oda Orkestrası'ndan Unutulmaz Gece

07.05.2026 11:07  Güncelleme: 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, dünyaca ünlü sanatçılar Jana Kuss ve William Coleman'ın sahne aldığı İzmir Oda Orkestrası konseri büyük ilgi gördü.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alan İzmir Oda Orkestrası, dünyaca ünlü sanatçılar Jana Kuss ve William Coleman'ı sanatseverlerle buluşturdu. Oda müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği konser, izleyicilerden büyük alkış aldı.

İzmir'in önemli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, bu akşam İzmir Oda Orkestrası'nın özel konserine ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki merkezde büyük salondaki konsere, bugün başlayan ve iki gün sürecek Uluslararası İzmir Kültür Politikaları Çalıştayı davetlilerinin yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Seçkin repertuvar büyük beğeni topladı

Konserin solistleri, 1991 yılında Berlin'de kurulan saygın Kuss Quartetin birinci keman sanatçısı Jana Kuss ile viyola sanatçısı William Coleman oldu. Oda müziğinin seçkin eserlerinden oluşan özel repertuvar sanatseverlerle buluştu.

Jana Kuss, ve William Coleman repertuvardaki eserlerin hikayeleri ve ait oldukları dönemlere ait bilgileri de dinleyicilerle paylaştı. İki solistin sahnedeki güçlü birlikteliği, geceyi İzmirli sanatseverler için unutulmaz bir müzik deneyimine dönüştürdü.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Oda Orkestrası'ndan Unutulmaz Gece - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

12:13
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:28:29. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir Oda Orkestrası'ndan Unutulmaz Gece - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.