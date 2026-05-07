İzmir Oda Orkestrası'ndan Unutulmaz Gece

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alan İzmir Oda Orkestrası, dünyaca ünlü sanatçılar Jana Kuss ve William Coleman'ı sanatseverlerle buluşturdu. Oda müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği konser, izleyicilerden büyük alkış aldı.

İzmir'in önemli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, bu akşam İzmir Oda Orkestrası'nın özel konserine ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki merkezde büyük salondaki konsere, bugün başlayan ve iki gün sürecek Uluslararası İzmir Kültür Politikaları Çalıştayı davetlilerinin yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Seçkin repertuvar büyük beğeni topladı

Konserin solistleri, 1991 yılında Berlin'de kurulan saygın Kuss Quartetin birinci keman sanatçısı Jana Kuss ile viyola sanatçısı William Coleman oldu. Oda müziğinin seçkin eserlerinden oluşan özel repertuvar sanatseverlerle buluştu.

Jana Kuss, ve William Coleman repertuvardaki eserlerin hikayeleri ve ait oldukları dönemlere ait bilgileri de dinleyicilerle paylaştı. İki solistin sahnedeki güçlü birlikteliği, geceyi İzmirli sanatseverler için unutulmaz bir müzik deneyimine dönüştürdü.