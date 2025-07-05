İzmir Ödemiş'teki yangında orman işçisi Ragıp Şahin şehit oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Ödemiş'teki yangınla mücadele ederken yaralanan orman işçisi Ragıp Şahin'in şehit olduğunu bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İzmir Ödemiş'teki yangında "Yeşil Vatan"ı korumak için mücadele verirken yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan orman işçisi Ragıp Şahin'in şehit olduğunu duyuran Yumaklı, "'Yeşil Vatan'ı canı pahasına savunan kahraman kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Orman camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.