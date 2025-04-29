İzmir Özel Türk Koleji'nden BELGEM Kütüphanesine Kitap Bağışı

(İZMİR) - İzmir Özel Türk Koleji öğrencileri ve öğretmenleri, topladıkları kitapları Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM) kütüphanesine bağışladı. Düzenlenen etkinlikte kitaplar, BELGEM öğrencileriyle birlikte raflara yerleştirildi.

İzmir Özel Türk Koleji (İTK) öğrencileri ve öğretmenleri, düzenledikleri kampanya kapsamında kaynak kitaplar, test kitapları, romanlar ve hikaye kitapları toplayarak Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nin (BELGEM) kütüphanesine bağışta bulundu.

İTK yetkilileri ve öğrencileri, topladıkları kitapları Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Hocaoğlu'nun da katıldığı ziyarette teslim etti. Etkinlikte BELGEM'den eğitim desteği alan öğrenciler ve İTK öğrencileri kitapları birlikte raflara yerleştirerek dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi.

"Gençlerimizden umutluyuz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bağışla ilgili olarak,"İzmir Türk Koleji öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bu duyarlı davranışı, geleceğe dair umutlarımızı daha da büyütüyor. Eğitim, her çocuğun hakkı ve biz Bornova Belediyesi olarak bu hakkı desteklemek için çalışıyoruz. BELGEM'de eğitim gören öğrencilerimizin daha nitelikli kaynaklara erişebilmesi için böyle katkılar çok değerli. Tüm İTK ailesine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın bilgiye ulaşma mücadelesinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BELGEM, Bornova Belediyesi'nin sosyal destek projeleri arasında önemli bir yer tutarken, İTK öğrencilerinin yaptığı kitap bağışı hem eğitim alan gençlere hem de gönüllülük ruhuna ilham kaynağı oldu. BELGEM kütüphanesi, bu tür katkılarla her geçen gün büyüyor ve daha fazla öğrenciye hizmet veriyor.