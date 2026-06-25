İzmir PMYO’da 376 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir PMYO’da 376 Polis Adayı Mezun Oldu

İzmir PMYO’da 376 Polis Adayı Mezun Oldu
25.06.2026 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu’nda 23. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. 376 polis adayı yemin ederek mesleğe adım attı. Vali Süleyman Elban, törende yaptığı konuşmada, mezunların Türk polisi olarak adalet, şefkat ve vatan sevgisiyle görev yapacaklarını vurguladı. Dönem birincisi İsmail Uzun ismini mezuniyet kütüğüne çaktı, ardından kepler havaya atılarak mezuniyet coşkusu yaşandı.

İzmir'deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'nda (PMYO) eğitimlerini tamamlayan 376 polis adayı düzenlenen törenle mezun oldu.

Okulda düzenlenen 23. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dönem birincisi İsmail Uzun, mezuniyet kütüğüne ismini çaktı.

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan ailelere, öğretim kadrosu ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

Öğrencilerin yemin ederek polislik mesleğine adım atacağını belirten Elban, bu görevin sıradan bir meslek olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Polis adaylarının sadakatle bağlanacağı devletin yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu vurgulayan Elban, "Hizmet edeceğiniz insanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin asil vatandaşı. Hizmet edeceğiniz, ayak basacağınız, görev yapacağınız hırsıza, teröriste göz açtırmayacak bu topraklar şehitlerimizin emaneti, kutsal topraklardır." dedi.

Elban, buradan mezun olduktan sonra polis teşkilatında görev yaparken büyüklerinin tecrübelerinden faydalanarak kendilerini daha da geliştireceklerine inandıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin mesleklerini hukuk içerisinde yürüteceklerini anlatan Elban, şöyle konuştu:

"Siz sadece kanun ve hukukun emrinde olan bir polis, bir emniyet teşkilatı mensubu olmayacaksınız. Siz şanlı Türk polisi olacaksınız. Türk polisi olmak adaletli, şefkatli, namuslu olmak gerektirir. Türk polisi olmak kutsalı, vatanı, devleti ve ailesi için gözünü kırpmadan can verebilme iradesine sahip olmayı gerektirir. Türk polisi olmak mazluma şefkatli olmayı gerektirir."

Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ökkeş Bulut ise zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencileri kutlayarak, onların üstlenecekleri kutsal görevi layıkıyla yerine getireceklerine inandığını belirtti.

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Daha sonra mezun olan polis adayları yemin etti.

Geçiş töreninin ardından öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Törenin ardından öğrenciler ve aileleri bir araya gelirken, duygusal anlar yaşandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Süleyman Elban, İsmail Uzun, Güvenlik, Güncel, Polis, İzmir, PMYO, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir PMYO’da 376 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Eskişehir’de soluk borusuna mama kaçan 2,5 yaşındaki bebek kurtarılamadı Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçan 2,5 yaşındaki bebek kurtarılamadı
Ölülerin kimliğiyle 27 milyon dolarlık vurgun yaptılar Ölülerin kimliğiyle 27 milyon dolarlık vurgun yaptılar
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi

21:35
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
21:32
Zelenski, Rusya’yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için 40 günlük saldırı planını onayladığını belirtti
Zelenski, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için 40 günlük saldırı planını onayladığını belirtti
20:45
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
20:06
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
17:25
Çifte depremle sarsılan Venezuela’da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 22:15:01. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir PMYO’da 376 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.