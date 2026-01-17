İzmir Şehir Tiyatroları Sömestir Festivali Başlıyor - Son Dakika
İzmir Şehir Tiyatroları Sömestir Festivali Başlıyor
17.01.2026 09:48  Güncelleme: 11:20
İzmir Şehir Tiyatroları, 21 Ocak–1 Şubat tarihleri arasında çocuklar ve gençler için özel bir tiyatro festivali düzenliyor. Festivalde Don Kişot–Çağdaş Bir Masal, Soytarılar Okulu ve Şehirler Yollar Hikayeler adlı oyunlar sahnelenecek.

(İZMİR) - İzmir Şehir Tiyatroları çocuklar ve gençleri, sömestir tatilinde tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşmaya davet ediyor. 21 Ocak–1 Şubat tarihlerinde yapılacak festival kapsamında Don Kişot–Çağdaş Bir Masal, Soytarılar Okulu ve Şehirler Yollar Hikayeler adlı oyunlar sahnelenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sömestir Festivali başlıyor. İzmir Şehir Tiyatroları, 21 Ocak–1 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek festival kapsamında tiyatrosever minikler ve genç izleyicilere dopdolu bir program sunacak. Festival boyunca sahnelenecek oyunlar; hayal gücünü besleyen, sorgulamaya ve keşfetmeye teşvik eden anlatılarıyla çocuklar ile gençlerin sanatsal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. İzmir Şehir Tiyatroları, bu özel festivalle ara tatili yalnızca bir dinlenme süreci olmaktan çıkararak, unutulmaz ve ilham verici bir kültür deneyimine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Hangi oyunlar var?

Sömestir Festivali'nde İzmir Şehir Tiyatroları'nın repertuvarında yer alan Don Kişot – Çağdaş Bir Masal, Soytarılar Okulu ve Şehirler Yollar Hikayeler adlı oyunlar izleyiciyle buluşacak. Don Kişot – Çağdaş Bir Masal, 21, 24, 25 ve 28 Ocak tarihlerinde İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi'nde sahnelenecek. Soytarılar Okulu 24 ve 25 Ocak'ta, Şehirler Yollar Hikayeler ise 30 Ocak, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sahnesi'nde seyirci ile buluşacak.

Oyunlarla ilgili detaylı bilgiye izmirsehirtiyatrolari.com adresinden, biletlere ise kultursanatbilet.izmir.bel.tr web sitesi ve İzBBŞT bilet gişelerinden ulaşılabilir.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Kültür, Güncel, İzmir, Sanat, Son Dakika

