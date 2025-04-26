İzmir Su Raporu: Acil Önlemler Gerekiyor

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından hazırlanan İzmir Su Raporu'nda kentteki barajlarda doluluk oranının düştüğü belirtilerek, su ihtiyacının karşılanması konusunda akılcı yatırımlara ve yeni su kaynaklarına ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Şubeden yapılan açıklamada raporun İzmir'in su yönetim sürecini bilimsel ve analitik bir çerçevede değerlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Raporda, mart ayı doluluk oranları incelendiğinde 2025 yılında baraj doluluk oranlarının genel olarak aralık ayına göre arttığı ancak önceki yıllara göre önemli ölçüde azaldığının görüldüğü aktarıldı.

Kentin içme suyunun karşılanmasında önemli yere sahip Tahtalı Barajı'nda doluluk oranın bir önceki yılın mart ayının yarısı kadar olduğu ifade edilen raporda, "İzmir için temiz su ihtiyacını karşılamak üzere akılcı yatırımlara ve yeni su kaynaklarına acilen ihtiyaç vardır." denildi.

"Koku şikayetleri arttı"

Raporda kirletilen İzmir Körfezi'nin yüzme alanı olmaktan çıktığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Körfeze kaçak atık su girişinin olduğu bilinmekte olup, kentsel atık su arıtma tesislerinin devreye girmesi ve diğer kentsel altyapı çalışmaları ile 2000'li yıllarda körfezde belirgin bir iyileşme gözlenmiştir. Ancak son yıllarda koku şikayetleri artmış, aşırı alg üremesine bağlı olarak toplu balık ölümleri yaşanmıştır. 2024 yılı yaz aylarında yaşanan balık ölümleri İzmir Körfezi'nin nasıl kritik bir eşikte olduğunun göstergesi olmuştur. Deniz suyundan alınan numunelerin analizi sonucu balık ölümlerinin sudaki sıcaklık artışı, kirlilik ve oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edilmiştir."