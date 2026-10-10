İzmir Torbalı\'da adrese baskın yapan jandarma 2 bin 158 uyuşturucu hap ele geçirdi

İzmir Torbalı'da adrese baskın yapan jandarma 2 bin 158 uyuşturucu hap ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Torbalı'da belirlenen adrese İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 bin 158 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde 2 bin 158 uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına aldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 2 bin 158 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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