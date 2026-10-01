İzmir Torbalı\'da metal fabrikasında patlama meydana geldi, 3\'ü ağır 7 işçi yaralandı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında patlama meydana geldi; 3'ü ağır 7 işçi yaralandı.

Torbalı'nın Subaşı Mahallesi'nde bulunan metal tozu gibi çeşitli ürünlerin üretildiği metal fabrikasında, saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu, 3'ü ağır, 7 işçi yaralandı. İhbarla fabrikaya sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.