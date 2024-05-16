İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali Üçüncü Kez Düzenleniyor - Son Dakika
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İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali Üçüncü Kez Düzenleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek. Festivalde 164 koro ve 6 binin üzerinde korist yer alacak.

16.05.2024 11:24
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi çoksesli koro müziğini özendirmek ve Türk müziğinin evrensel boyuta ulaşmasına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali bu yıl üçüncü kez İzmirliler ile buluşacak. 20-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivale bu yıl 164 koro ve 6 binin üzerinde korist katılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl üçüncü kez İzmir Çoksesli Korolar Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle 20-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivalin koro oturumları Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak.

164 KORO İZMİR'DE AĞIRLANACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi 164 koroyu ağırlayacak. Korolar birbirleriyle yarışmaksızın 15 ayrı müzikal dalda "Festival Değerlendirme Kurulu" tarafından değerlendirilerek, aldığı en yüksek puana ait müzikal dalda sanatsal olarak ödüllendirilecek. Ücretsiz izlenebilecek festivalin detaylı programına kultursanat.izmir.bel.tr ve aassm.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.

EN YÜKSEK KATILIMLI KORO FESTİVALİ OLACAK

2022 yılında 2 bin 620 korist ve 73 koronun, 2023 yılında ise 3 bin 87 korist ve 81 koronun katılımıyla düzenlenen festivale bu sene 164 koro ve 6 binin üzerinde korist katılacak. Bu festival, Avrupa'da bu zamana kadar yapılan festivaller içerisindeki "en yüksek katılımlı koro festivali " olarak tarihe geçecek.

Kaynak: ANKA

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