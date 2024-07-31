İzmir Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
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