İzmir Valisi Elban'dan Kurban Bayramı mesajı

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İzmir Valisi Süleyman Elban, bayramların aradaki sevgi bağlarını güçlendiren, dargınların barıştığı, toplumsal dayanışmanın arttığı ve kardeşlik ruhunun canlandığı müstesna günler olduğunu belirtti.

Elban, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın heyecan ve mutluluğunun yaşandığını kaydetti.

Bayramların önemine değinen Elban, şunları kaydetti:

"Sevinçlerin paylaşıldıkça arttığı, kederlerin ise omuz omuza verilerek hafifletileceği gerçeğinden hareketle, Kurban Bayramı'mızı vesile kılmalı, ibadet ve ziyaretlerimizin yanında, küskünleri barıştırmayı da ihmal etmemeli, huzur iklimine elden geldiğince katkıda bulunmalıyız. Bu bayramda, yan yana geleceğimiz eş, dost ve akrabalarımızın yanı sıra, eşsiz fedakarlıklarıyla devletimizin ve milletimizin bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin aileleriyle ve kahraman gazilerimizle de bir araya gelmeli ve bayramlaşmalıyız."

Elban, dini bayramların aradaki sevgi bağlarını güçlendiren, dargınların barıştığı, toplumsal dayanışmanın arttığı ve kardeşlik ruhunun canlandığı müstesna günler olduğunu sözlerine ekledi.