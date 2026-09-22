İzmir Valisi Elban İEÜ'de afetlere karşı uyardı, iki yılda 455 bin konut tamamlandı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) akademik yıl açılışında konuşan Vali Süleyman Elban, "Yaşadığımız afetlerin bir bölümü aslında bilindik doğa olaylarıdır. Bu olaylar, bizim doğaya karşı direnmemiz veya kurallarını yok saymamız yüzünden afete dönüşüyor. Bize bir şey olmaz rahatlığından hızlıca uzaklaşarak afetlere önceden hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.

İEÜ 2026-2027 akademik yılının açılış töreni, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Törenin açılışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, Manisa Turgutlu'da yaşanan okul saldırısıyla ilgili üzüntülerini dile getirerek, üniversite yıllarının insan hayatındaki en değerli dönemlerden biri olduğuna dikkat çekti. Gençlere bol bol kitap okumalarını ve farklı düşüncelerden yararlanmalarını tavsiye eden Vali Elban, günümüz gençliğinin özgür düşünce ortamı açısından şanslı olduğunu belirtti.

'İKİ YILDA 455 BİN KONUT TAMAMLANDI'

Konuşmasında Türkiye'nin afet yönetimi ve müdahale kapasitesine değinen Vali Elban, Türkiye'nin afet anı ve sonrasındaki organizasyon kabiliyetinin çok yüksek olduğunu vurguladı. Afet sonrası barınma, altyapı ve kamu binalarının inşasında büyük bir başarı sağlandığını belirten Vali Elban, "İki yılda 455 bin konut ve bir o kadar da kamu binası tamamlandı. Yabancı konuklarımıza bu rakamları söylediğimizde tercüme hatası sanıyorlar. Ama millet olarak taşıdığımız 'Bize bir şey olmaz' rahatlığı var. Afet öncesi tedbir alma konusunda esneğiz. Dere yatağına, ormanın ortasına ev yapıp sonra sel veya yangın felaketiyle karşılaşıyoruz. Yaşadığımız afetlerin bir bölümü aslında bilindik doğa olaylarıdır. Bu olaylar, bizim doğaya karşı direnmemiz veya kurallarını yok saymamız yüzünden afete dönüşüyor. Bize bir şey olmaz rahatlığından hızlıca uzaklaşarak afetlere önceden hazırlıklı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'AFET ANINDA İŞİ PROFESYONELLERE BIRAKMALIYIZ'

Afet anında soğukkanlılığın korunmasının ve alanın uzman ekiplere bırakılmasının önemine dikkati çeken Vali Elban, iyi niyetle yapılan kontrolsüz müdahalelerin çalışmaları zorlaştırdığını söyledi. Vali Elban, "Afet anında ilk iş panik yapmamak ve sistemi profesyonellere terk etmektir. Orman yangınlarında veya depremlerde sahaya bilinçsizce girmek, yardım etmeye çalışırken ekiplerin ayağına dolaşmak felaketin boyutunu artırıyor. Niyetimiz iyi olabilir ancak yardımı ve desteği de doğru planlamak, disiplinli yönetmek zorundayız" dedi.

'YAPAY ZEKA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR'

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ise konuşmasında değişen ekonomik yapı, çalışma biçimleri ve mesleklerle birlikte yapay zekanın bilgiye ulaşma süreçlerini dönüştürdüğünü ifade etti. İklim değişikliği, gıda ve su güvenliği ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının geleceğin ana meseleleri olduğunu belirten Prof. Dr. Abacıoğlu, "Üniversiteler bilimsel bilgi ve teknolojinin imkanlarıyla riskleri önceden değerlendirmeli; bu birikimi toplumsal farkındalığa ve uygulanabilir çözümlere dönüştürmelidir. Dirençli şehirler; sağlam yapılar, güçlü kurumlar ve bilinçli toplumlarla kurulur" diye konuştu. Rektör Abacıoğlu ayrıca, önümüzdeki dönemin en önemli adımının Güzelbahçe Kampüsü'nün devreye girmesi olduğunu ifade eti.

'TEKNOLOJİYİ KULLANIRKEN İNSANİ ÖZELLİKLERİ UNUTMAYIN'

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener de şunları söyledi: "Bir mühendis tasarımı anlamalı, bir tasarımcı teknolojiyi tanımalı, bir iletişimci veriyi okuyabilmeli, bir hukukçu teknolojinin yarattığı yeni sorunları anlayabilmeli. Çünkü geleceğin önemli yenilikleri artık tek bir disiplinin içinde değil, farklı disiplinlerin kesiştiği noktalarda ortaya çıkacak. Bu çağ size başka bir sorumluluk daha yüklüyor. Yapay zekayı yalnızca soru sorduğunuz bir araç olarak görmeyin. Onunla araştırın, üretin, tasarlayın, kodlayın, analiz yapın, yeni işler geliştirin. Ama bunları yaparken insan aklının, yaratıcılığının, vicdanının ve etik değerlerinin önemini hiçbir zaman unutmayın. Çünkü teknoloji ne kadar güçlenirse, insana özgü özelliklerin değeri de o kadar artacak. Empati kurabilmek, takım çalışması yapabilmek ve gerektiğinde inisiyatif alabilmek sizin gerçek gücünüz olacak."

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,