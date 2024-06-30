İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamada yaralananları ziyaret etti - Son Dakika
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İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamada yaralananları ziyaret etti

İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamada yaralananları ziyaret etti

İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamada yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Vali Elban, yaralıları tek tek ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastanelerde tedavi gören yaralı sayısı 63'e yükseldi ve patlamada hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı. İtfaiye ekipleri zarar gören binalarda çalışmalarını sürdürürken, Türk Kızılay ekipleri de vatandaşlara yemek ikramı için hazırlıklara başladı.

30.06.2024 19:51
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İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı ilçesindeki patlamada yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Elban, beraberindeki AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile ilk olarak yaralıların kaldırıldığı ilçedeki özel hastaneye daha sonra da Torbalı Devlet Hastanesine gitti.

Burada hastanelerin başhekimleri tarafından karşılanan Elban, yaralıları tek tek ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elban, yetkililerden yaralıların durumları hakkında bilgi alıp, tedavisi süren vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Elban, hastanelerde tedavi gören yaralı sayısının 63'e yükseldiğini, bunların 40'ının taburcu olduğunu, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Patlamada ölenlerin isimleri belli oldu

İlçede meydana gelen patlamada Dilek B, Havin E, Birgül S, Ruken Ç. ve Evin A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, patlamanın olduğu sokakta zarar gören binalarda çalışmalarını yürüten itfaiye ekipleri, kırılan ve tehlike oluşturan camları temizledi.

Türk Kızılay ekipleri de vatandaşlara yemek ikramı için hazırlıklara başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamada yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

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