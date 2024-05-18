İzmir ve Aydın\'da çağrı merkezi dolandırıcılığı operasyonu: 2 tutuklama

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İzmir ve Aydın'da, kurdukları çağrı merkezinden aradıkları kişileri dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 15 Mayıs'ta iki kentteki adreslere düzenlediği operasyonda yakalanan 11 şüphelinin işlemleri tamamladı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden suç örgütü elebaşı oldukları iddia edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı, banka görevlisi ve asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 11 kişinin yakalanmasına yönelik İzmir ve Aydın'da çağrı merkezi olarak kullanıldığı öne sürülen villalara operasyon düzenlemiş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.