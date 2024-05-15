İzmir ve Aydın'da Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir ve Aydın'da Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir ve Aydın\'da Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir ve Aydın'da, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı, banka görevlisi ve asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilenler arasında suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan kişilerin sahte kimlik kullandığı belirlendi. Ayrıca, çağrı merkezi olarak kullanılan villalarda yapılan aramalarda yüz binlerce kişiye ait kişisel veriler ve birçok elektronik cihaz ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

15.05.2024 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir ve Aydın'da, kurdukları çağrı merkezinden aradıkları kişileri dolandırdığı öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı, banka görevlisi ve asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce İzmir ve Aydın'da 6 ayrı adrese düzenlenen "Zeus" adlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalananlar arasındaki suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen ve 47 ayrı suçtan arama kaydı bulunan kişi ile 22 ayrı suçtan arama kaydı bulunan 2 kişinin sahte kimlik kullandığı belirlendi.

Şüphelilerin, İzmir'in Çeşme ilçesindeki villaları çağrı merkezi olarak kullandığı, villaların güvenliğini pitbull ve doberman ırkı köpeklerle sağlamaya çalıştıkları belirlendi.

Villalarda yapılan aramalarda yüz binlerce kişiye ait kişisel verilerin de olduğu 15 akıllı telefon, 28 dizüstü bilgisayar, 86 tuşlu telefon, 88 SIM kart, 4 masaüstü bilgisayar, 1 çağrı merkezi cihazı, 17 hafıza kartı, 4 harici hard disk ve uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Banka, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir ve Aydın'da Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:26:18. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir ve Aydın'da Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement