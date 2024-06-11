İzmir ve Balıkesir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 2 Tutuklama

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İZMİR ve Balıkesir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve ByLock içeriklerinde isimleri geçen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. İzmir ve Balıkesir'de şüphelilerin adreslerine, 6 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 7 şüpheli ise serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.