İzmir ve Manisa'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 10 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir ve Manisa'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 10 Gözaltı

İzmir ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, suç delillerini yok etme gibi suçları örgütlü olarak işleyen bir suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda, örgütün elebaşı ve üyeleri de dahil olmak üzere toplamda 10 kişi gözaltına alındı. Aramalarda silahlar, fişekler, sentetik ecza ve usulsüz reçeteler ele geçirildi.

28.06.2024 12:01
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İzmir ve Manisa'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir ve Manisa'da "nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, ateşli silahlar kanununa muhalefet, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, uyuşturucu imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, kabul etmek veya bulundurmak, suça azmettirme, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını örgütlü olarak işleyen örgütün elebaşı ve üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından iki kentte belirlenen 13 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen zanlının da bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Aramalarda, tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda fişek, sentetik ecza ve usulsüz yazılmış kırmızı ve yeşil reçete ele geçirildi.

Operasyonda hakkında 29 suç kaydından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen B.Ç. de gözaltına alındı. Hükümlü, işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir ve Manisa'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 10 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir ve Manisa'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 10 Gözaltı - Son Dakika
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