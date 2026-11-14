İzmir ve Muğla\'da narkotik operasyonu düzenlendi, 16 kişi tutuklandı

İZMİR merkezli 2 ilde düzenlenen ve 1 ton 367 kilo 500 gram skunk ile 57 bin sentetik ecza ele geçirilen operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik 10-12 Kasım'da operasyon düzenlendi. İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Konak, Buca ve Menderes ilçeleri ile Muğla'da gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin sentetik ecza ve 2 bin 120 gram pregabalin ele geçirildi. Operasyonlarda; Menderes ilçesinde bir evde saklanan ve örgütün elebaşı olduğu belirtilen, 7 yıldır 13 ayrı suçtan aranan, 272 suç kaydı bulunan şüphelinin de olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 16 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce 3 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.