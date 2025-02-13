İzmir Vizyon 2074 Panel Serisi, 'İzmir'de Birlikte Yaşamak' ile Sona Eriyor - Son Dakika
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İzmir Vizyon 2074 Panel Serisi, 'İzmir'de Birlikte Yaşamak' ile Sona Eriyor

İzmir Planlama Ajansı tarafından düzenlenen 'Nasıl Bir İzmir' panel serisi, 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek 'İzmir'de Birlikte Yaşamak' başlıklı sekizinci panel ile sona erecek. Panelde, İzmir'de yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve daha adil, kapsayıcı bir kent yaratılması konuları ele alınacak.

13.02.2025 09:58  Güncelleme: 10:25
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(İZMİR)- İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi'nin oluşturulması için planlanan "Nasıl Bir İzmir" panel serisi, "İzmir'de Birlikte Yaşamak" başlıklı panel ile sona erecek. 15 Şubat'ta İzQ İnovasyon Merkezi'nde yapılacak panelde İzmir'de yaşam kalitesinin nasıl yükseltilebileceği, nasıl daha adil ve kapsayıcı bir kent yaratılabileceği ele alınacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından düzenlenen ve İzmir'in geleceğini şekillendirecek İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi'nin hazırlanmasına girdi oluşturacak "Nasıl Bir İzmir" panel serisi, sekizinci panel ile sona eriyor. Serinin, "İzmir'de Birlikte Yaşamak" başlıklı sekizinci paneli, 15 Şubat Cumartesi günü İzQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleşecek.

Panelde; İzmir'de yaşam kalitesinin nasıl yükseltilebileceğine, nasıl daha adil ve kapsayıcı bir kent yaratılabileceğine odaklanılacak. Prof. Dr. Ayselin Yıldız, Prof. Dr. Deniz Yükseker ve Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci'nin konuşmacı olarak katılacağı panel, saat 11.00'de başlayacak.

Kurumsal hafıza

İZPA Vizyon 2074 Strateji Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen ve Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen panel serisi, İzmir'in ekonomik, ekolojik ve toplumsal geleceğine dair derinlemesine bir tartışma zemini sunma hedefiyle planlanmıştı. Panel serisi ile İzmir'in 2074 vizyonuna dair kurumsal bir hafıza oluşturulması amaçlandı.

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"Nasıl Bir İzmir" panel serisi daha önce "İzmir'in 2074 Vizyonu", "Gıda ve Tarım", "Körfez ve Havzalar", "Kent İçin Müşterek Veri", "Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon" ve "Tasarım Kenti ve Kentin Tasarımı", "Sağlıklı Bir İzmir" başlıklarıyla yapılmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Vizyon 2074 Panel Serisi, 'İzmir'de Birlikte Yaşamak' ile Sona Eriyor - Son Dakika

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