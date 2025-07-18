İzmir Yangınından Zarar Görenlere Devlet Desteği - Son Dakika
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İzmir Yangınından Zarar Görenlere Devlet Desteği

18.07.2025 12:09
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İzmir'deki orman yangınları sonrası zarar gören vatandaşlara nakdi yardım ve konteyner desteği sağlandı.

İzmir'de 25 Haziran ile 4 Temmuz arasında çıkan, 12 ilçe ve 37 mahallede etkili olan orman yangınlarında zarar gören vatandaşların yaraları devletin desteğiyle sarılıyor.

İzmir'de 25 Haziran'da Aliağa ilçesinde başlayarak Foça'ya sıçrayan orman yangınının ardından yaklaşık 10 gün boyunca farklı ilçelerde alevlerle mücadele edildi.

Alevlerin en fazla etkilediği Ödemiş ilçesinde ise Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz'da başlayan yangın, Karadoğan, Demircili, Yeniköy ve Suçıktı gibi mahallelerde de etkili oldu.

Yoğun müdahaleye rağmen 3 günde kontrol altına alınabilen yangında tahliye edilen mahallelerde evler ve ağıllar kullanılamaz hale geldi. Alevler sadece ormana değil zeytinliklere de zarar verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda iş yeri ve ahırları zarar görenlere nakdi destek sağlanırken, barınma sorunu bulunan mahallelerde ise afetzedelerin isteği doğrultusunda konteynerler kuruldu.

Bu kapsamda Ödemiş ilçesinde afetzedeler için Karadoğan, Demircili, Yeniköy ve Suçıktı mahallelerine içinde klima, buzdolabı, ocak, ranza ve yatak gibi eşyaların bulunduğu 26 konteyner yerleştirildi.

AFAD Müdürü çalışmaları anlattı

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de 10 günlük sürede 7 büyük yangın yaşandığını hatırlattı.

Paydaşlarla orman yangınlarıyla mücadelede yoğun çalışma yürüttüklerini ifade eden Ekinci, "12 ilçe ve 37 mahallede etkili olan yangınlarda 10 gün süreyle 3 bin 558 personel, 73 hava aracı, 892 kara aracı görev yaptı. Bu 10 günlük zamanda 15 bin 111 hanede 53 bin 305 vatandaşımız tahliye edilerek güvenli alana alındı. Yangınlarda 226 vatandaşımız dumandan çeşitli derecede etkilenerek tıbbi yardıma ihtiyaç duydu, 186 vatandaşımız hastanelere nakledildi. Şu anda hastanede kalan hiç kimse yok." dedi.

Ekinci, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, STK ve yerel yönetimlerin desteğiyle yangın bölgelerindeki 4 bin 345 küçükbaş ve büyükbaş hayvan ile 1024 kanatlı hayvanın tahliyesinin yapıldığını aktardı.

Hasar tespitleriyle ilgili son bilgileri paylaşan Ekinci, şunları kaydetti:

"Yangınlarda 318 konut, 13 iş yeri, 1 depo ve 64 araç olmak üzere toplam 396 zarar tespiti yapıldı. Başkanlığımız ilk etapta 30 milyon lira acil yardım ödeneği göndermişti ve devamında ise 30 milyon lira kaynak daha gönderdi. Konteyner talep etmeyenlere 90 bin lira acil kira desteği, 20 bin lira taşınma yardımı ve 52 bin lira da konut eşya hasarına karşılık olmak üzere 162 bin lira, konteyner talep edenlere ise 72 bin liralık 'can suyu' dediğimiz acil destekler, 2 gün içerisinde vatandaşlarımızın hesabına yatırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın nezdindeki çalışma neticesinde tüm bölgede 232 ağır hasarlı konut, 5 iş yeri, 17 ahır, yangınlardan kullanılmayacak, ağır derecede zarar gördü. Yangının akabinde yıkık ve ağır hasar durumuna, ihtiyaç sayısına göre yer seçimi ve proje çalışmalarına hızlı şekilde başladılar ve konut yapımına esas olacak çalışmada hızlıca yürütülüyor. 283 haneye 33 milyon 7 bin 700 lira ödeme yapıldı."

Afetzedelerden teşekkür

Karadoğan Mahallesi sakinlerinden Fatma Gölcük (52), yangın sürecinde zor anlar yaşadığını, ekiplerin ve vatandaşların yardımlarıyla hayvanlarını kurtarabildiklerini anlattı.

Gölcük, "Mahallemize konteyner kuruldu ve başımızı sokacak bir yerimiz oldu. Allah razı olsun devletimiz bize ev bark kurdu. Konteynerin içerisinde klimamız var, serin serin oturuyoruz. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın." diye konuştu.

Hatice Pekserbest,yer tek yaşadığı evinden ekipler tarafından kurtarıldığını ve kurulan konteynerde yaşamaya başladığını ifade etti.

Kaynak: AA

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