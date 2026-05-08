İZMİR'DE GÖÇMEN BOTU YARI BATIK HALDE BULUNDU: 1 ÇOCUK ÖLDÜ, 43 KİŞİ KURTARILDI
İZMİR'DE GÖÇMEN BOTU YARI BATIK HALDE BULUNDU: 1 ÇOCUK ÖLDÜ, 43 KİŞİ KURTARILDI

08.05.2026 08:18
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yarı batık vaziyette bulunan göçmen botunda 43 kişi kurtarılırken, 9 yaşındaki bir erkek çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, yarı batık vaziyette tespit edilen bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 yaşındaki erkek çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili göçmen kaçakçısı şüphelisi E.D. (39) tutuklandı.

Olay, 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.53'te meydana geldi. Sahil Güvenlik ekiplerine, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Foça ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi, 4 sahil güvenlik botu ve helikopter sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sahil güvenlik unsurları tarafından yarı batık halde olan lastik botta bulunan 39 düzensiz göçmen ile deniz yüzeyinde yaşam mücadelesi veren 4 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 yaşındaki erkek çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili göçmen kaçakçısı şüphelisi E.D. ise yakalandı.

Sağ kurtarılan düzensiz göçmenler, sorguları ve sağlık muayeneleri yapıldıktan İzmir İl Göçmen İdaresi Başkanlığı'na sevk edildi. Organizatör olduğu şüphesiyle yakalanan E.D. ise işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

