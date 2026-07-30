İzmir'de suç örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de sosyal medya üzerinden suç örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 9 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, öven veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında "suç örgütünün propagandasını yapmak" suçunu işledikleri değerlendirilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin paylaşımlarında suç örgütlerine sempati kazandırılmasının, örgütlerin korkutucu gücünün artırılmasının, suçun ve suçlunun özendirilmesinin amaçlandığının değerlendirildiği belirtildi.