İzmirli öğrenciler Çanakkale'nin tarihi mekanlarını ziyaret etti - Son Dakika
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İzmirli öğrenciler Çanakkale'nin tarihi mekanlarını ziyaret etti

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İzmirli öğrenciler Çanakkale\'nin tarihi mekanlarını ziyaret etti
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İzmir'in Konak ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Çanakkale Zaferinin yaşandığı tarihi alanları ve şehitlikleri ziyaret etti.

İzmir'in Konak ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Çanakkale Zaferinin yaşandığı tarihi alanları ve şehitlikleri ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Bir Destandır Çanakkale" projesi kapsamında İl Gençlik Spor Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen gezide öğrenciler, Kilitbahir Kalesi, Kızılay Ağadere Müzesi, Namazgah Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı'nı ziyaret etti.

Siper 1915 ve Hilal-i Ahmer Hastanesi'ni de gezen öğrenciler, Çanakkale Zaferine ilişkin anlatımları dinledi.

Okul Müdürü Nuriye Şahin, gezinin öğrencilerin tarih bilincinin güçlenmesi ve milli değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Şahin, öğrencilerin ders kitaplarında öğrendikleri Çanakkale Savaşları'nın izlerini tarihi mekanlarda görmelerinin, o dönemde yaşananları daha iyi anlamalarına katkı sağladığını ifade etti.

Öğrencilerin şehitlikleri ziyaret ederek vatan uğruna verilen mücadeleyi yerinde görmelerinin kendileri için anlamlı olduğunu dile getiren Şahin, "Çanakkale, milletimizin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü şekilde ortaya konulduğu önemli bir destandır. Öğrencilerimizin bu tarihi atmosferi yerinde teneffüs etmelerini, şehitlerimizi anmalarını ve onların fedakarlıklarını daha iyi kavramalarını istedik. Bu tür gezilerin öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerle bağlarını güçlendirdiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve katkı sunanlara teşekkür ederek, öğrencilerin Çanakkale'den önemli kazanımlarla döndüklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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