İzmirli Sporcular Astana'dan Madalya ile Döndü

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli tekvandocuları Kaan Yelaldı ve Zehra Gürbüz, Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenen Altay Dili Ülkeleri Taekwondo Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tekvando sporcuları Kaan Yelaldı ve Zehra Gürbüz, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Altay Dili Ülkeleri Gençler ve Büyükler Taekwondo Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) bünyesinde kurulan Altay Dili Taekwondo Birliği'nin ilk organizasyonu olan şampiyona, 22-23 Haziran tarihlerinde yapıldı. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Moğolistan, Azerbaycan, Güney Kore, Japonya ve Rusya'dan sporcuların katıldığı organizasyonda Türkiye, 53 sporcu ile mücadele etti.

Şampiyonada İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Milli Takımı temsil eden sporculardan Kaan Yelaldı, 54 kilo kategorisinde gümüş madalya kazanırken, Zehra Gürbüz ise 46 kilo kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.